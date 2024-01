ValeryBirch

Здравствуйте! Меня зовут Валерия, и моя самая главная страсть по жизни – языки. Сейчас свободно владею английским языком и могу выполнять поручения от перевода любой сложности до составления различных тематических заданий и презентаций, написания академических текстов. В данный момент изучаю немецкий язык, но также постоянно совершенствую знания английского, в будущем квалифицированный переводчик. I'm very consistent and diligent when it comes to work;)

Буду очень рада поработать именно с вами!