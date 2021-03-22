УНИКАЛЬНЫЕ ТЕКСТЫ ВО ВСЕХ СМЫСЛАХ! А еще грамотные и простые для понимания!)

Нужен недорогой, но качественный текст? Обращайтесь!

Мои достоинства:

+Журналист с дипломом

+Умение работать в wordpress, tilda и др

+Пишу промопосты, рекламные тексты, seo-статьи

+Умею работать в режиме deadline

+беру недорого

+всегда рада вашему заказу!))