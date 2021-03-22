Валерия Лиховец Valery_writerValery_writer
24 годаРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
УНИКАЛЬНЫЕ ТЕКСТЫ ВО ВСЕХ СМЫСЛАХ! А еще грамотные и простые для понимания!)
Нужен недорогой, но качественный текст? Обращайтесь!
Мои достоинства:
+Журналист с дипломом
+Умение работать в wordpress, tilda и др
+Пишу промопосты, рекламные тексты, seo-статьи
+Умею работать в режиме deadline
+беру недорого
+всегда рада вашему заказу!))
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Портфолио
- Пост в Instagram. Обзор бистро53 просмотра
- Описание к товару65 просмотров
- Обзор платежных систем56 просмотров
- Промопост для соц сетей46 просмотров
- Seo-статья.Обзор ПВХ панелей50 просмотров