Valiagradova

Веб-дизайнер

Градова Валентина Олегівна

Telegram: gradova_valia

Професійна мета: Талановитий веб-дизайнер з досвідом розробки сайтів під ключ і використанням аналітики для аналізу конкурентного середовища. Маю страсть до творчості та технологій, що допомагають створювати вражаючі та ефективні веб-проекти.

Розробка веб-сайтів під ключ з урахуванням вимог клієнта щодо дизайну та функціональності.

Підключення та налаштування Google Analytics для вимірювання та аналізу результатів веб-проектів.

Аналіз конкурентного середовища та рекомендації з поліпшення веб-проектів з метою досягнення конкурентної переваги.

Навички:

Відмінне володіння дизайнерськими інструментами, такими як Photoshop, Illustrator, Sketch тощо.

Знання HTML, CSS та JavaScript для розробки веб-інтерфейсів.

Досвід використання контент-менеджерських систем, таких як WordPress або Drupal.

Високий рівень аналітичних навичок та вміння ефективно використовувати Google Analytics для збору та інтерпретації даних.

Відмінне розуміння принципів дизайну, увага до деталей та здатність створювати естетично привабливі веб-сайти.

Особисті якості:

Креативність та здатність до інновацій.

Висока організованість та вміння працювати в умовах строгих дедлайнів.

Відмінні комунікаційні навички, здатність ефективно спілкуватися з клієнтами та розуміти їхні потреби.

Творчий підхід до вирішення проблем, здатність працювати над проектами самостійно або в команді.

Відповідальність та здатність керувати багатьма завданнями одночасно.

Я готова прийняти виклик та продовжувати розвивати свої навички у веб-дизайні, роблячи внесок у створення красивих, функціональних та успішних веб-сайтів. Я віддана своїй професії та завжди прагну досягати виняткових результатів.

Будь ласка, зв'яжіться зі мною за допомогою вказаної контактної інформації для подальшої обговорення співпраці або представлення додаткової інформації.