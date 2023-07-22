Valiagradova

Валентина Градова Valiagradova

 
24 года
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Веб-дизайнер

Градова Валентина Олегівна

Telegram: gradova_valia

Професійна мета: Талановитий веб-дизайнер з досвідом розробки сайтів під ключ і використанням аналітики для аналізу конкурентного середовища. Маю страсть до творчості та технологій, що допомагають створювати вражаючі та ефективні веб-проекти. 

  • Розробка веб-сайтів під ключ з урахуванням вимог клієнта щодо дизайну та функціональності.

  • Підключення та налаштування Google Analytics для вимірювання та аналізу результатів веб-проектів.

  • Аналіз конкурентного середовища та рекомендації з поліпшення веб-проектів з метою досягнення конкурентної переваги.

Навички:

  • Відмінне володіння дизайнерськими інструментами, такими як Photoshop, Illustrator, Sketch тощо.

  • Знання HTML, CSS та JavaScript для розробки веб-інтерфейсів.

  • Досвід використання контент-менеджерських систем, таких як WordPress або Drupal.

  • Високий рівень аналітичних навичок та вміння ефективно використовувати Google Analytics для збору та інтерпретації даних.

  • Відмінне розуміння принципів дизайну, увага до деталей та здатність створювати естетично привабливі веб-сайти.

Особисті якості:

  • Креативність та здатність до інновацій.

  • Висока організованість та вміння працювати в умовах строгих дедлайнів.

  • Відмінні комунікаційні навички, здатність ефективно спілкуватися з клієнтами та розуміти їхні потреби.

  • Творчий підхід до вирішення проблем, здатність працювати над проектами самостійно або в команді.

  • Відповідальність та здатність керувати багатьма завданнями одночасно.

Я готова прийняти виклик та продовжувати розвивати свої навички у веб-дизайні, роблячи внесок у створення красивих, функціональних та успішних веб-сайтів. Я віддана своїй професії та завжди прагну досягати виняткових результатів.

Будь ласка, зв'яжіться зі мною за допомогою вказаної контактної інформації для подальшої обговорення співпраці або представлення додаткової інформації.