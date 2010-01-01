Профессиональные навыки:
Написание игровых сценариев,
Проработка игрового мира и легенд,
Написание диалогов и внутриигровых текстов,
Проработка персонажей и артефактов,
Написание обзоров, описаний, рекламных материалов,
Раскрутка приложений под iOS
Опыт работы:
1) AppMania, Киев 2010-01 - 2010-12
игровой сценарист (iOS), копирайтер
Обязанности:
разработка игровых сценариев
ведение сайта компании
ведение новостного ресурса
2) ru-iphone.com, web 2011-02 - 2011-08
автор, журналист
Обязанности:
Написание обзоров приложений для iOS
Написание аналитики
Проведение конкурсов и розыгрышей
3) Sibgam, web 2011-04 - 2011-11
игровой сценарист
Обязанности:
Разработка сценария футуристической ММОРПГ
Проработка сюжетной линии, диалогов, НПЦ
4) разработчик А.Смирнов, web 2011-10 - 2012-05
игровой сценарист (игра для facebook)
Обязанности:
Разработка социальной игры
Проработка мира, персонажей, локаций, легенд
5) ALOBERA VENTURES LTD, web 2012-05 - 2012-07
игровой сценарист (iOS)
Обязанности:
Разработка сценария фентезийной ММО
Проработка сюжетной линии, квестовой линии, диалогов, предисторий, описаний и пр.
Для связи skype - kaktyska, e-mail - [email protected]