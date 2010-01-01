Valirijka

Сталь Валирийская Valirijka

 
37 летБеларусь/Минск
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Игровой сценарист с 5-летним опытом работы в разных проектах

Профессиональные навыки:

Написание игровых сценариев,

Проработка игрового мира и легенд,

Написание диалогов и внутриигровых текстов,

Проработка персонажей и артефактов,

Написание обзоров, описаний, рекламных материалов,

Раскрутка приложений под iOS

Опыт работы:

1) AppMania, Киев 2010-01 - 2010-12

игровой сценарист (iOS), копирайтер

Обязанности:

разработка игровых сценариев

ведение сайта компании

ведение новостного ресурса

2) ru-iphone.com, web 2011-02 - 2011-08

автор, журналист

Обязанности:

Написание обзоров приложений для iOS

Написание аналитики

Проведение конкурсов и розыгрышей

3) Sibgam, web 2011-04 - 2011-11

игровой сценарист

Обязанности:

Разработка сценария футуристической ММОРПГ

Проработка сюжетной линии, диалогов, НПЦ

4) разработчик А.Смирнов, web 2011-10 - 2012-05

игровой сценарист (игра для facebook)

Обязанности:

Разработка социальной игры

Проработка мира, персонажей, локаций, легенд

5) ALOBERA VENTURES LTD, web 2012-05 - 2012-07

игровой сценарист (iOS)

Обязанности:

Разработка сценария фентезийной ММО

Проработка сюжетной линии, квестовой линии, диалогов, предисторий, описаний и пр.

Для связи skype - kaktyska, e-mail - [email protected]

iOSПриложение для iOS
Разработка игр
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от $1000
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