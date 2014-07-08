Эффективный таргетинг, продвижение групп. Перевод с/на английский язык.

Эффективная таргетированная реклама в ВКонтакте для продвижения Ваших товаров и услуг: повышение узнаваемости Вашего бренда, увеличение количества лояльных клиентов и продаж!

Разбор Вашей ситуации:

- прорабатывание целевой аудитории не по персонам, а по социальным ролям,

- составление уникальных текстов и

- подбор эффективных изображений с продающими заголовками.

Все подробности - при личном общении!

Доп. преимущество: знание АНГЛИЙСКОГО (профессиональный уровень) и НЕМЕЦКОГО (разговорный уровень) языков, работа с иностранными материалами, перевод.