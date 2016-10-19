Vallentina

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Образование:
Основное:
2004 – 2009 – Балтийский Государственный Технический Университет, Институт Международного Бизнеса и Коммуникации, Санкт-Петербург, Россия.
Факультет Теоретической и Прикладной Лингвистики.
Лингвист, переводчик.
2007 – 2010 - Балтийский Государственный Технический Университет, Институт Международного Бизнеса и Коммуникации, Санкт-Петербург, Россия.
Факультет международного и промышленного менеджмента.
Менеджер.
Adobe Photoshop - уверенный пользователь.
Дополнительные курсы:
1998-2004 ‘The Cambridge Courses’ - Pitman Qualifications Certificate, March 2002.
2006-2008 ‘Intensive English Acquisition Course’ – Certificate of Achievement, February 2008.