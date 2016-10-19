Vallentina

Валентина Vallentina

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Лингвист-переводчик, копирайтерн, неймер, криэйтор

E-mail: [email protected]

Сотовый тел:  +7 911 005 67 35 (Viber, WhatsApp)

Образование:

Основное:

2004 – 2009 – Балтийский Государственный Технический Университет, Институт Международного Бизнеса и Коммуникации, Санкт-Петербург, Россия.

Факультет Теоретической и Прикладной Лингвистики.

Лингвист, переводчик.

2007 – 2010 - Балтийский Государственный Технический Университет, Институт Международного Бизнеса и Коммуникации, Санкт-Петербург, Россия.

Факультет международного и промышленного менеджмента.

Менеджер.

Adobe Photoshop - уверенный пользователь.

Дополнительные курсы:

1998-2004 ‘The Cambridge Courses’ - Pitman Qualifications Certificate, March 2002.

2006-2008 ‘Intensive English Acquisition Course’ – Certificate of Achievement, February 2008.