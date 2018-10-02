Необходимо отрисовать логотип для компании, занимающейся товарами для домашнего алкоголеварения. Хочется на логотипе видеть двух мужичков с тематикой компании. Что-то из категории "2 из ларца". Для примера прикладываем логотип, который нравится. ...
- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требуется переделать готовый многостраничный сайт под новые требования. Также требуется верстка. Портфолио и стоимость работы предлагайте.Дизайн сайтов36 заявокЗакрыт6 лет назад
- $1
Ищем копирайтера для написания обзора товаров с магазина FixPrice. (обзоры небольшие, до 2000зн макс) Необходимо посещение магазина и фотографирование товаров с последующим описанием. Оплата за каждый обзор: 40р *Только для ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется копирайтер для написания душещепательных историй о жизни. Объем: 1000-1500 знаков без пробелов. Тематика: разная. Оплата 50 р за историю.Копирайтинг25 заявокЗакрыт6 лет назад
- $25
Требуется дизайнер со знанием верстки для создания микросайта (простого), используя оригинальный сайт. Работа на WordPress на теме Root. Оплата: 1500р. Большая просьба: не пишите те, кому не подходит бюджет!!!Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $30
Требуется веб-дизайнер, который сможет переделать уже существующий сайт под другой дизайн. Сайт - визитка с 6 страницами. Все подробности в ЛС или пишите в скайпДизайн сайтов8 заявокЗакрыт7 лет назад