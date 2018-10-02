Vally21

Валерия Vally21

 
32 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад

SKYPE: kvalery21

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

DimmixUA
Дмитрий 
44 года
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$35
10 баллов
5 лет назад
Разработать ЛОГОТИП
На связи, быстро отвечает, четкие пожелания по правкам. Очень приятно сотрудничать. Советую
Профессионально, быстро, качественно и именно так, как требовалось по ТЗ! Обращайтесь, не пожалеете!
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