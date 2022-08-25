Разработка и доработка сайтов, Управление репутацией в Интернете, Контекстная реклама

Всех приветствую!

Меня зовут Даниил. Я являюсь основателем маркетингового агентства полного цикла VanStat. Вот уже 4 года мы реализуем проекты в сферах управления репутацией в интернете, разработки сайтов под разные цели и запуска контекстной рекламы.

В нашем арсенале все доступные Digital инструменты. За 4 года были разработаны собственные сборки программного обеспечения для эффективной аналитики и собрана база партнёрских площадок, позволяющая быстро сформировать положительный имидж компании и вытеснить негатив из поисковой выдачи.

Наши преимущества:

Экспертиза — используем только проверенные методы, которые уже принесли результаты нашим клиентам, при этом избегаем шаблонного подхода

Наша команда — в штате web-разработчики, креативные маркетологи и опытные проект-менеджеры: а значит, все задачи решаются комплексным подходом с гарантией результата

Опыт — мы работали с клиентам из 18 различных сфер бизнеса и разработали более 30 вебсайтов

Честность — строго соблюдаем данные обязательства и всегда укладываемся в оговоренные сроки

Наши услуги:

Управление репутацией — ORM и SERM: погружаемся в бизнес-процессы Вашей компании и разбираем все нюансы для создания честной положительной репутации

Разработка сайтов — создадим сайт под любое направление Вашего бизнеса с внедрением всех инструментов для увеличения продаж

Контекстная реклама — настроим кампании с подбором подходящих запросов, составим конверсионные тексты и выстроим стратегию управления ставками с оптимизацией бюджета

Другие маркетинговые проекты — всегда готовы помочь Вам с нестандартной задачей.

Мы исключаем лишние траты из бюджета на реализацию цели, поэтому с уверенностью можем сказать, что наша цена находится в рынке.

Мы готовы провести бесплатный аудит Вашего сайта, репутационного фона в сети и других составляющих компании для определения дальнейшего направления работы. Наш приоритет — конкретная польза для бизнеса: измеряемые показатели KPI в виде прибыли клиента.

Обращайтесь, и вместе мы сможем достичь лучшего результата для Вас и Вашего бизнеса!