На протяжении нескольких лет сотрудничал с несколькими минскими рекламными агентствами.
После получения определенного опыта работы в родном городе решил попробовать расширить географию своих деловых контактов.
С удовольствием окажу Вам услуги по написанию:
- музыкального оформления рекламных роликов, презентаций, телепередач, документальных фильмов;
- джинглов и отбивок для радио, музыкальных заставок для телевидения;
- копирайтов как на музыкальные, так и другие, не связанные с музыкальной сферой темы;
- переводов текстов с английского на русский язык и наоборот.
Может показаться, что за те деньги, которые я запрашиваю нельзя получить качественного исполнения заказа. Однако небольшие цены на мои услуги обусловлены отнюдь не их низким качеством. Просто удаленная работа через Интернет является новым методом для меня, а ведь когда начинаешь пробовать что-то новое, необходимо определенное время и условия, чтобы освоится и понять, как новые методы будут реализовываться на практике.
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