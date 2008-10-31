На протяжении нескольких лет сотрудничал с несколькими минскими рекламными агентствами.

После получения определенного опыта работы в родном городе решил попробовать расширить географию своих деловых контактов.

С удовольствием окажу Вам услуги по написанию:

- музыкального оформления рекламных роликов, презентаций, телепередач, документальных фильмов;

- джинглов и отбивок для радио, музыкальных заставок для телевидения;

- копирайтов как на музыкальные, так и другие, не связанные с музыкальной сферой темы;

- переводов текстов с английского на русский язык и наоборот.

Может показаться, что за те деньги, которые я запрашиваю нельзя получить качественного исполнения заказа. Однако небольшие цены на мои услуги обусловлены отнюдь не их низким качеством. Просто удаленная работа через Интернет является новым методом для меня, а ведь когда начинаешь пробовать что-то новое, необходимо определенное время и условия, чтобы освоится и понять, как новые методы будут реализовываться на практике.