Vancouver88

Привет, меня зовут Андрей!

Я создаю современные и быстрые вэб-сайты, верстаю адаптивно и быстро, качественно и в срок.

МОИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Верстка вэб-сайтов

(лендинги, сайты, интернет-магазины)

В своих работах я использую последние технологии HTML5/CSS3/SCSS/JavaScript/jQuerry/FlexBox/Grid

На выходе вы получаете адаптивную верстку , которая будет корректно отображаться на всех устройствах (от маленьких смартфонов до широкоформатных телевизоров).

Если ваш макет не содержит проекта для планшетных и мобильных устройств, я сам оформлю адаптив не привлекая дизайнера и не переплачивая деньги за проект!

Мои сверстанные страницы проходят тест Google Page Speed на зеленой отметке , что положительно сказывается на поисковой выдаче

Разработка сайтов под ключ

(посадка сайта на WordPress)

Wordpress — на сегодняшний день самая распространенная и востребованная система управления сайтом

ГАРАНТИРУЮ: