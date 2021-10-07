Vancouver88

Привет, меня зовут Андрей!
Я создаю современные и быстрые вэб-сайты, верстаю адаптивно и быстро, качественно и в срок.
МОИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Верстка вэб-сайтов(лендинги, сайты, интернет-магазины)
В своих работах я использую последние технологии HTML5/CSS3/SCSS/JavaScript/jQuerry/FlexBox/Grid
На выходе вы получаете адаптивную верстку, которая будет корректно отображаться на всех устройствах (от маленьких смартфонов до широкоформатных телевизоров).
Если ваш макет не содержит проекта для планшетных и мобильных устройств, я сам оформлю адаптив не привлекая дизайнера и не переплачивая деньги за проект!
Мои сверстанные страницы проходят тест Google Page Speed на зеленой отметке, что положительно сказывается на поисковой выдаче
Разработка сайтов под ключ(посадка сайта на WordPress)
Wordpress — на сегодняшний день самая распространенная и востребованная система управления сайтом
ГАРАНТИРУЮ:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Постоянный контакт.
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору, общение.