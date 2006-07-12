Vanekdota2

Опытный веб и лого дизайнер, всегда открыт к вашим предложениям

Привет всем, я Ваня, я фрилансер из Украины, я в сфере веб дизайна и логотипов около 2 лет и всегда готов сделать вам отличный логотип или дизайн вашего продукта, веб-сайта, магазина.

+Я сделал около 50 официальных и неофициальных заданий

+Всегда легко начать диалог со мной.

+Понимаю, что нравится молодежи или более зрелому поколению.

+ Всегда готовы работать усерднее, чем необходимо, и всегда стараются сделать все, чтобы вы остались довольны.

+Всегда открыт и буду раді вашим советам, пожеланиям и просьбам.

+Возможны работы и не связанные с логотипом/веб-дизайном, т.к. есть много направлений, в которых я разбираюсь и готов Вам помочь. (к примеру: игры, nft, фотошоп, обработка фото)

Всегда рад вашим заказам, всем мира и добра!!!