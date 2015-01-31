Графический дизайнер
Ход работы и примеры можно посмотреть здесь:
https://www.behance.net/Vaniatka
http://www.shutterstock.com/cat.mhtml?gallery_id=2296163
Образование:
2010г–...Флексопечать/допечатная подготовка/дизайнер, компания «ТИВИМИК-ПАК»
2009г–2010г Полиграфия/дизайнер, Компания «InPrint»
2008г–2009г Типография/дизайнер, Компания «Форма-Т»
2005г–2010г Студент «Открытого международного университета развития человека «Украина», кафедра дизайна
2004г–2005г Художественные школа (курсы)
2001г–2002г Киевская детская школа искусств им. Леонтовича
1998г–2000г Художественная школа
Услуги дизайна:
Дизайн полиграфической продукции:
– листовка
– буклет
– флаер
– плакат
– календарь
– пригласительные
Дизайн фирменного стиля:
– логотип
– фирменный бланк
– визитка
– папка
– конверт
Дизайн наружной рекламы:
– биллборд
– ситилайт
Обращайтесь, буду рад помочь!
E-mail: [email protected]
skype: vaniatka007