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Графический дизайнер

Ход работы и примеры можно посмотреть здесь:

https://www.behance.net/Vaniatka

http://www.shutterstock.com/cat.mhtml?gallery_id=2296163

Образование:

2010г–...Флексопечать/допечатная подготовка/дизайнер, компания «ТИВИМИК-ПАК»

2009г–2010г Полиграфия/дизайнер, Компания «InPrint»

2008г–2009г Типография/дизайнер, Компания «Форма-Т»

2005г–2010г Студент «Открытого международного университета развития человека «Украина», кафедра дизайна

2004г–2005г Художественные школа (курсы)

2001г–2002г Киевская детская школа искусств им. Леонтовича

1998г–2000г Художественная школа

Услуги дизайна:

Дизайн полиграфической продукции:

– листовка

– буклет

– флаер

– плакат

– календарь

– пригласительные

Дизайн фирменного стиля:

– логотип

– фирменный бланк

– визитка

– папка

– конверт

Дизайн наружной рекламы:

– биллборд

– ситилайт

Обращайтесь, буду рад помочь!

E-mail: [email protected]

skype: vaniatka007