Vanuxa

Иван Vanuxa

 
43 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

ООО СтраховаяКомпания "Кардиф", г. Москва

 

Бизнес-Аналитик(Группа Управления Информационными Технологиями)

 

Функции:управление внедрениемпроектов ERP Navision 4.0, постановка задач программистам, взаимодействие с

внешними поставщиками услуг, анализ бизнес-процессов, тестирование разработок,

настройка системы, управление правами пользователей, написание инструкций, тест

кейсов, разработка концепций по  формированию отчетов, обучение пользователей, профессиональноечтение системного кода, выполнение заявок по текущей поддержке пользователей;

 

ОАО"АКРИХИН"(фармацевтическое предприятие), 

 

Специалист отдела бизнес-приложенийсектор постановки и внедрения задач (группа управления бизнес-приложениями).

 

Функции:внедрение новыхфункциональных возможностей системы ERP Navision (управление внедрением

проектов, постановка задач, описание требований по разработке необходимого функционала, написание техническихзаданий, тестирование разработок, настройка системы, управление правами

пользователей, обучение);

поддержка системы ERP Navision(выполнение заявок пользователей, консультация, постановка задач программисту,

тестирование, написание инструкций для пользователей);

 

программирование наадаптированном языке C/AL Navision (разработка отчетов);

 управление системой бюджетирования предприятия Comshare  (взаимодействие с внешними поставщиками услуг,администрирование, поддержка, работа с пользователями, решение проблем).

 

работа с модулемТабельный учет системы управления персоналом БОСС – Кадровик, управление правами пользователейсистемы;

 

Поддержка системы Ининг –Автопарк (установка обновлений, выполнение заявок пользователей на разработку

нового функционала и отчетов).

Системный администратор отдела информационныхтехнологий.

 

Функции: управление сервернымоборудованием, установка операционных систем и программного обеспечения на ПК,

консультации пользователей;

 