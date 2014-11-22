ООО СтраховаяКомпания "Кардиф", г. Москва
Бизнес-Аналитик(Группа Управления Информационными Технологиями)
Функции:управление внедрениемпроектов ERP Navision 4.0, постановка задач программистам, взаимодействие с
внешними поставщиками услуг, анализ бизнес-процессов, тестирование разработок,
настройка системы, управление правами пользователей, написание инструкций, тест
кейсов, разработка концепций по формированию отчетов, обучение пользователей, профессиональноечтение системного кода, выполнение заявок по текущей поддержке пользователей;
ОАО"АКРИХИН"(фармацевтическое предприятие),
Специалист отдела бизнес-приложенийсектор постановки и внедрения задач (группа управления бизнес-приложениями).
Функции:внедрение новыхфункциональных возможностей системы ERP Navision (управление внедрением
проектов, постановка задач, описание требований по разработке необходимого функционала, написание техническихзаданий, тестирование разработок, настройка системы, управление правами
пользователей, обучение);
поддержка системы ERP Navision(выполнение заявок пользователей, консультация, постановка задач программисту,
тестирование, написание инструкций для пользователей);
программирование наадаптированном языке C/AL Navision (разработка отчетов);
управление системой бюджетирования предприятия Comshare (взаимодействие с внешними поставщиками услуг,администрирование, поддержка, работа с пользователями, решение проблем).
работа с модулемТабельный учет системы управления персоналом БОСС – Кадровик, управление правами пользователейсистемы;
Поддержка системы Ининг –Автопарк (установка обновлений, выполнение заявок пользователей на разработку
нового функционала и отчетов).
Системный администратор отдела информационныхтехнологий.
Функции: управление сервернымоборудованием, установка операционных систем и программного обеспечения на ПК,
консультации пользователей;