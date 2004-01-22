Vanya_maestro57

Иван Maestro

Меня зовут Оскаленко Иван. Я начинающий дизайнер с небольшим опытом работы. Обладаю художественными способностями, креативный, имею развитый вкус, имею чувство гармонии, симметрии и стиля. Умею быстро находить, анализировать, а так же обрабатывать информацию. Способен критически оценивать свои работы. Умение просто и понятно доносить до пользователя даже самые сложные идеи и концепции, в этом случае не лишним будет отметить знания в области психологии, а именно: хорошее владение психологическими методиками и приёмами, навык убеждения и организации командной работы, способность анализировать проблемы, эффективно искать пути их решения, умение налаживать доверительные отношения с людьми. Личные качества: наблюдательность стрессоустойчивость, коммуникабельность, ответственность.