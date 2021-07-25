$70
Требуется подключить систему оплаты к платформе Woocommerce. Необходимо настроить платежные методы и обеспечить их корректную работу в рамках системы управления контентом (CMS).
Системы управления (CMS)1 заявка
Закрыт
4 года назад
Требуется подключить систему оплаты к платформе Woocommerce. Необходимо настроить платежные методы и обеспечить их корректную работу в рамках системы управления контентом (CMS).
Необходимо прикрутить WooCommerce к сайту на WordPress. Включает настройку функционала корзины, процесса оформления заказа и интеграции с платежными системами. Задача требует опыт в работе с WooCommerce и WordPress.