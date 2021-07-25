Vaqif

Вагиф Vaqif

 
37 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Woocommerce

    $70

    Требуется подключить систему оплаты к платформе Woocommerce. Необходимо настроить платежные методы и обеспечить их корректную работу в рамках системы управления контентом (CMS).

    WooCommerce
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • WooCommerce WordPress

    $70

    Необходимо прикрутить WooCommerce к сайту на WordPress. Включает настройку функционала корзины, процесса оформления заказа и интеграции с платежными системами. Задача требует опыт в работе с WooCommerce и WordPress.

    WooCommerceWordPress
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    4 года назад