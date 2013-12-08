Переводчик английского и французского.

Окончил переводческий факультет Московского ин-яза в 1980 году.

Работал военным переводчиком, в информационных и выставочных отделах государственных организаций.

Основные области перевода:

промышленное и гражданское строительство, машиностроение, титановая промышленность (добыча, металлургия, химия), металлургия, неорганическая химия, нефтегазоперетаботка и нефтехимия, деловая документация (уставы, договоры, и т.д.), медицина, фармакология, экономика, гражданская авиация.

MS Office 2003, Adobe Acrobat, Adobe Photoshop, Trados.