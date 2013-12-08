Переводчик английского и французского.
Окончил переводческий факультет Московского ин-яза в 1980 году.
Работал военным переводчиком, в информационных и выставочных отделах государственных организаций.
Основные области перевода:
промышленное и гражданское строительство, машиностроение, титановая промышленность (добыча, металлургия, химия), металлургия, неорганическая химия, нефтегазоперетаботка и нефтехимия, деловая документация (уставы, договоры, и т.д.), медицина, фармакология, экономика, гражданская авиация.
MS Office 2003, Adobe Acrobat, Adobe Photoshop, Trados.
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Портфолио
- Пример медицинского перевода, английский - русский152 просмотра