Доброго времени суток! Меня зовут Ксения и я молодая мама троих прекрасных детей. Расскажу немного о себе. С детства занималась всеми видами танцев,одновременно увлекаясь вокалом. Очень была заинтересована в мифах Древней Греции. Кроме этого безумно люблю готовить и наводить в доме уют при помощи лайфхаков и собственной фантазии. В том числе не мало знаю о детях. Как и любая молодая мама сталкивалась с проблемой фигуры после родов, поэтому и про здоровое питание и про занятия спортом могу рассказать. Очень люблю узнавать что то новое и делиться своими знаниями. Я быстро обучаема и очень заинтересована в работе не только с целью заработка но и с целью полезного времяпрепровождения!Готова развиваться!Спасибо за внимание к моей странице!