VariaAlexandrova

Озвучиваю и дублирую фильмы + сериалы + передачи + видеоигры + мультики. читаю сказки + любые тексты

- Обучалась в ГИТИСе на театроведческом факультете.

- Защитила диплом и продолжила учебу в Учебном Центре кино и телевидения по специальности "дубляж и озвучивание документального и художественного кино". (Преподаватели: Прудовский Илья Ефимыч и Станислав Стрелков).

- Параллельно прошла курсы радиоведущих в федеральной "Школе радио" (Преподаватели: Александр Абрахимов и Мария Баченина).

- Есть опыт проектной работы со студиями: озвучивание французского, немецкого и японского художественного кино.