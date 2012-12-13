Varn

Иван Царьков Varn

 
32 годаУкраина/Севастополь
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Услуги:

1. HTML(4,5) - CSS(2,3) вёрстка вашего дизайна (макета) в полноценный HTML шаблон.

2. Вёрстка блочная (div), табличная (table) или смешанная, резиновая, фиксированная, адаптивная.

3. Написание как чистых CSS правил, так и с использованием Compass, scss.

4. Написание скриптов на Jquery.

5. Внедрение и доработка готовых плагинов и скриптов.

6. Мелкие правки ошибок дизайнера (с вашего разрешения).

7. Работа с git, svn.

Обязанности:

1. Соблюдение стандартов W3C.

2. Кроссбраузерность: IE 7+, Firefox, Opera, Safari, Chrome.

3. Аккуратный, логичный, продуманный код.

4. Точное следование макету.

HTMLCSSjQuerySCSSGit
Отзывы заказчиков
for93t
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Сверстать определенное расположение блоков
Рад рекомендовать Ивана, как отличного и ответственного специалиста. Он приложил очень много усилий к решению поставленной задачи, и, хотя решить ее на 100% не получилось (в силу того, что она, как оказалось, действительно не решаема), результат все же меня порадовал. Спасибо!
Спасибо за работу, заказчик адекватный, четко ставит цели, рекомендую
Ответный отзыв
HTML-верстка
1 отзыв
от $10
#1259
Веб-программирование
нет отзывов
от $10
#3639