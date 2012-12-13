Рад рекомендовать Ивана, как отличного и ответственного специалиста. Он приложил очень много усилий к решению поставленной задачи, и, хотя решить ее на 100% не получилось (в силу того, что она, как оказалось, действительно не решаема), результат все же меня порадовал. Спасибо!