Услуги:
1. HTML(4,5) - CSS(2,3) вёрстка вашего дизайна (макета) в полноценный HTML шаблон.
2. Вёрстка блочная (div), табличная (table) или смешанная, резиновая, фиксированная, адаптивная.
3. Написание как чистых CSS правил, так и с использованием Compass, scss.
4. Написание скриптов на Jquery.
5. Внедрение и доработка готовых плагинов и скриптов.
6. Мелкие правки ошибок дизайнера (с вашего разрешения).
7. Работа с git, svn.
Обязанности:
1. Соблюдение стандартов W3C.
2. Кроссбраузерность: IE 7+, Firefox, Opera, Safari, Chrome.
3. Аккуратный, логичный, продуманный код.
4. Точное следование макету.
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
11 лет назад
Рад рекомендовать Ивана, как отличного и ответственного специалиста. Он приложил очень много усилий к решению поставленной задачи, и, хотя решить ее на 100% не получилось (в силу того, что она, как оказалось, действительно не решаема), результат все же меня порадовал. Спасибо!
Ответный отзыв
Спасибо за работу, заказчик адекватный, четко ставит цели, рекомендую
HTML-верстка
1 отзыв
от $10
#1259
Веб-программирование
нет отзывов
от $10
#3639