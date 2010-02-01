Юрист. Работа с текстами. Фотоколлаж.

1) Напишу за вас жалобу в любые организации, государственные органы, в том числе – правоохранительные, прокуратуру, заявления, претензии, исковые заявления в суд и т.д. Недорого.

Например, если вам продали некачественный товар ( обувь, техника...) или не хотят вернуть деньги за него, или обменять...если вам не доставляют купленный товар ( мебель, техника...), когда все сроки уже прошли...

Образование высшее юридическое, опыт работы - 8 лет.

2) Рерайт и копирайт текстов. От 40р/1000 знаков с пробелами

3) Услуги по работе с Вашими фотографиями (цифровая обработка, НЕ печать, распечатать Вы можете в любом фотосалоне, любой фотостудии и типографии) – отсортировать, создать альбом, изменить размер, переименовать, улучшить качество фотографий, обрезать лишнее, вставить в рамочку и т.д. А также – КРАСОЧНЫЙ ФОТОКОЛЛАЖ/ФОТОГАЗЕТА к Вашему дню рождения и дню рождения Вашего ребенка, свадьбе, годовщине и просто так!!! С текстом (стихи, рассказы, статьи и т.д.) и без текста. Недорого. Цены – договорные в зависимости от объема работы и качества фото. (минимальный объем работы по редактированию - 40 рублей, фотогазета\фотоколлаж - 300 рублей)

Вам достаточно предоставить несколько фотографий, позднее Вам будет предложен готовый макет. Далее в этот макет в течение 1-2 суток после получения файлов можно внести коррективы, учитывая Ваши пожелания. Поправки будут вноситься по Вашим комментариям вплоть до утверждения.

Расчет – по Вашему желанию через яндекс.деньги,webmoney, наличными или можно просто положить деньги на мобильный телефон.