Необходимо сделать 4 тизера с анимацией, чтобы на них хотелось кликнуть :)
- Баннеры1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужно оперативно добавить на сайт знакомств 500 анкет (анкета + фотографии) Оплата за одну анкету - 5 руб. Если действительно есть возможность оперативно сделать данную работу - буду рад ...Наполнение сайтов25 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Сделать 8 баннеровЗавершен15 лет назад
Необходимо наполнить сайт знакомств анкетами - данные + загрузка фотографий Оплата за анкету - 5 руб. Объем работ 1 000 - 2 000 анкетНаполнение сайтов22 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужна база данных пo IP-адресам мира (страна, регион, город) с названиями стран, регионов, городов на русском языке. То есть, есть задача подставлять в регистрационную форму страну, регион и город на основании ip-пользователя. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Необходимо изготовить 14 комплектов по 4 штукиЗавершен16 лет назад
Есть исходные скрипты для Flash видеочата FMS c работающей функциональностью, инструментами управления различных событий (кнопки, флажки) и сценариями диалогов: 1)Flash скрипты для пользователя 2)Flash скрипты для моделей ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Объем работы: 7-8 страниц A4 Пожалуйста, указывайте сроки и стоимостьПереводы16 заявокЗакрыт16 лет назад
Приватный проект для Ponka, luzo, zelenoglazkaКопирайтинг2 исполнителяЗавершен16 лет назад
Необходимо нарисовать динамические баннеры для эротического видео чата следующих форматов: 234 х 80 - 1 шт. (gif) 468 х 60 - 1 шт. (gif) 240 х 350 - 1 шт. ...Завершен16 лет назад
Нарисовать верхний баннер для эротического форума на движке IPB Пишите, пожалуйста, сразу стоимость работыЛоготипы и Знаки18 заявокЗакрыт16 лет назад
1. Необходимо разработать и осуществить верстку дизайна для сайта на базе CMS WordPress 2. Настроить необходимые компоненты CMS WordPress Функциональность сайта: - Публикация статей по категориям; ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен16 лет назад
Создать сайт эротических рассказов "под ключ", включая дизайн и верстку. Что-то вроде ТЗ прилагаю, все остальное - при личном общении.Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо создать сайт эротических рассказов "под ключ" Функциональность: - публикация рассказов по категориям; - форум; - внутренняя почта. Утверждение ТЗ - обязательно при ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт16 лет назад