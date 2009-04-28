Vartislav

Вартислав Vartislav

 
44 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
ICQ - 429954123

Отзывы фрилансеров

zelenoglazka
Марина 
44 года
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$60
2 балла
7 лет назад
Эротические рассказы
!!!
Все сделано быстро и качественно! Надежный исполнитель и очень приятный в общении человек!
Ответный отзыв
Wildcat
43 года
19 лет в сервисе
Была
2 года назад
$90
10 баллов
15 лет назад
4 тизера
Как всегда приятное общение и полная оплата!
Как всегда - все качественно и в срок!
Ответный отзыв
Wildcat
43 года
19 лет в сервисе
Была
2 года назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Сделать 8 баннеров
Как всегда приятное сотрудничество! ;)
Как всегда - все замечательно! Быстро, качественно, все пожелания учтены!
Ответный отзыв
Wildcat
43 года
19 лет в сервисе
Была
2 года назад
$325
10 баллов
16 лет назад
Изготовление баннеров
Отлично поработали, отличный заказчик!
Всем доволен, всем советую!
Ответный отзыв
Ponka
Елена 
39 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
$60
10 баллов
16 лет назад
Эротические рассказы
Очень понравилось работать с Вартиславом! Четкое полное ТЗ, моментальная оплата - все отлично.
Только положительные эмоции от сотрудничества. Четкое и своевременное исполнение!
Ответный отзыв
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