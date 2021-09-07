Varvara-video

Варвара Клишина Varvara-videoVarvara-video
37 летРоссия/Великий Новгород
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Видео слайд-шоу на заказ
В наш век все больше появляется вариантов, как можно порадовать своих близких. Но на все времена видеоролик с фотографиями и видео из семейного архива будет дарить теплые и яркие эмоции!
Порадуйте своих близких - подарите им эти эмоции!
А если у Вас есть свое любимое дело, то можно сделать классный видеоролик для рекламы!
Навыки работы в After Effects и Vegas PRO.
Действие аккаунта приостановлено!