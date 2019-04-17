Vary_

Варвара Vary_

 
38 летРоссия/Саратов
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Качественная работа с текстами: редактирование, транскрибация, перевод

Филолог по образованию. Качественно и быстро выполню любые работы по редактированию текста. Также имею большой опыт в транскрибации текста. Могу написать стихотворение или рассказ на нужную вам тему. Выполню переводы с русского на украинский (и наоборот).

Результатом вы останетесь довольны. 

Перевод с русского на украинский
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$10/час
от 1 дня
нет рейтинга
Транскрибация
нет отзывов
$600/час
от 1 дня
нет рейтинга