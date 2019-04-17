Качественная работа с текстами: редактирование, транскрибация, перевод
Филолог по образованию. Качественно и быстро выполню любые работы по редактированию текста. Также имею большой опыт в транскрибации текста. Могу написать стихотворение или рассказ на нужную вам тему. Выполню переводы с русского на украинский (и наоборот).
Результатом вы останетесь довольны.
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Редактирование и Корректура
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$10/час
от 1 дня
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Транскрибация
нет отзывов
$600/час
от 1 дня
нет рейтинга