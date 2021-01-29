VashPanikor

Владимир VashPanikor

 
36 летУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Полный цикл веб-разработки

Здравствуйте! Меня зовут Владимир, я занимаюсь веб-разработкой и веб-дизайном около 2-х лет.

  • Доступность: Я всегда на связи.
  • Экономия Вашего времени, а так же денег: Исходя из своего опыта, я понимаю, как должен работать тот или иной элемент, так что не не нужно с вашей стороны тратить время на лишнее разъяснения. дизайн могу могу делать сам. Тестирую свою работу самостоятельно. адаптивные версии сайта так же на основании своего опыта делаю .
  • Ответственность: Мне важно работать в срок и держать репутацию, так как это мотивирует меня как разработчика, а потенциальным клиентам даёт возможность доверять мне.