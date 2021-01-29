VashPanikor

Полный цикл веб-разработки
Здравствуйте! Меня зовут Владимир, я занимаюсь веб-разработкой и веб-дизайном около 2-х лет.
- Доступность: Я всегда на связи.
- Экономия Вашего времени, а так же денег: Исходя из своего опыта, я понимаю, как должен работать тот или иной элемент, так что не не нужно с вашей стороны тратить время на лишнее разъяснения. дизайн могу могу делать сам. Тестирую свою работу самостоятельно. адаптивные версии сайта так же на основании своего опыта делаю .
- Ответственность: Мне важно работать в срок и держать репутацию, так как это мотивирует меня как разработчика, а потенциальным клиентам даёт возможность доверять мне.