Обтравка, ретушь и цветокоррекция фотографий

Обо мне:

Занимаюсь:

- обтравкой фото любой сложности;

- цветокоррекцией, технической ретушью (баланс белого, контраст, насыщенность, резкость фото);

- устранением дефектов репортажного и портретного фото (чистка и замена фона, ретушь кожи, устранение бликов в очках, засветов от фонового рефлектора, возрастных изменений кожи);

- легкой пластикой (лица, тела, прически);

- созданием коллажей;

- художественной обработкой фото.

Контактная информация:

E-mail: [email protected]

Skype: Olesya_fmp