Обтравка, ретушь и цветокоррекция фотографий
Обо мне:
Занимаюсь:
- обтравкой фото любой сложности;
- цветокоррекцией, технической ретушью (баланс белого, контраст, насыщенность, резкость фото);
- устранением дефектов репортажного и портретного фото (чистка и замена фона, ретушь кожи, устранение бликов в очках, засветов от фонового рефлектора, возрастных изменений кожи);
- легкой пластикой (лица, тела, прически);
- созданием коллажей;
- художественной обработкой фото.
Контактная информация:
E-mail: [email protected]
Skype: Olesya_fmp
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Портфолио
- Ретушь фотографии180 просмотров
- Обтравка фото любой сложности164 просмотра