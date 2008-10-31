Vasiadobra

В/О.

ВЕД сециалист.

Владею анлийским и немецким языками.

Опыт работы в немецких, австрийских, швейцарских фирмах - 8 лет.

На данном ресурсе занимаюсь исключительно переводами. Лично работаю с английским, немецким и украинским языками; могу помочь с литовским.

Использую лучшие электронные словари и энциклопедическую литературу.

Портфолио на сайте не выкладываю, поскольку большинство заказчиков не хотят размещать свои тексты в онлайне. Тем не менее, оффлайн-портфолио включает переводы юридической, IT, автомобильной, финансово-бухгалтерской, научно-популярной тематики, беллетристики. В качестве компромисса такому подходу с портфолио всегда предлагаю заказчику выполнить тестовый перевод для оценки уровня.

Ответственный подход к выполнению заказа, аккуратное оформление перевода (сохранение первоначальной структуры и форматирования документа), достаточно быстрые сроки и компромиссный подход в вопросе вознаграждения.