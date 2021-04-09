Дизайнер наружной и полиграфической рекламы

В сфере наружной и полиграфической рекламы более 20 лет. Почему лучше обратиться ко мне? За свои годы работы в наружной рекламе, сталкивался и неоднократно, с проблемами когда дизайнер нарисовал, а мы должны воплотить это в жизнь. Увы это не всегда возможно, из-за ряда причин которые дизайнеры в силу незнания просто игнорируют. Таких причин масса начиная от толщины или глубины элемента, что напрямую влияет на равномерную подсветку, иногда сделать невозможно или крайне сложно. Заканчивая много уровневыми элементами которые в дальнейшем могут усложнить обслуживание и замену элементов подсветки и т.д. В силу своих знаний и опыта изготовления и монтажа конструкции, я с самого начала учитываю все сложности дальнейшего обслуживания рекламного носителя.