Здравствуйте) имею опыт работы рерайтером. интересуюсь постоянными заказами

Я люблю творческую работу. В качестве рерайтера работаю уже больше 6 месяцев. Могу работать до 8 часов в день. Заинтересуюсь постоянной или одноразовой работой. Качество выполненной работы гарантирую. Цена за 1000 символов от 0.6$, в зависимости от тематики. Я люблю эту работу и отношусь к выполнению добросовестно. Буду рада сотрудничеству.