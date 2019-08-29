VasilevichV

Менеджер по работе с клиентами компании Orbos
Наша компания специализируется на предоставлении комплекса услуг по созданию сайтов: лендингов, корпоративных сайтов, интернет-каталогов,
интернет-магазинов, - на популярных CMS-платформах, с уникальным
дизайном и с шаблонным решением . А также комплекса услуг по
привлечению пользователей на Ваш интернет-ресурс: SEO-продвижение,
контекстная реклама, создание и размещение таргетинговой рекламы в
соцсетях, создание группы в соцсетях, размещение постов в ленте.
Ниже можно ознакомиться с примерами сайтов:http://mis-implants.by - официальный импортер израильского завода зубных имплантов в Беларуси.
Корпоративный сайт, с уникальным дизайном, разработанный в соответствии с
брендбуком представительства завода-изготовителя Израиля https://veritaslab.org/ - сеть медицинских лабораторий, специализация - анализ ДНК.
Разрабатывали не только сайт, но и внутреннюю систему учета,
интегрированную в админку сайта http://exceed.by/ - новое веяние в стоматологии. Сайт-визитка для официального представителя в РБ (шаблонное решение, нет сложных интеграций) https://worldbox.pl/ - классический e-commerce , проект с интегрированными платежными системами, личным кабинетом, корзиной и бонусной программой https://mushishop.pl/ - еще один e-commerce - проект. Заказчик из Беларуси, продает в Польше работы белорусских ремесленников https://enter-invest.com/- бизнес- колсалтинг и колсалтинговые услуги в Беларуси, корпоративный сайт, выполненный в соответствии с брендбуком компании