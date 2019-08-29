VasilevichV

Виктория Василевич VasilevichV

 
30 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад

Менеджер по работе с клиентами компании Orbos

Наша  компания специализируется на предоставлении комплекса услуг по созданию сайтов:  лендингов, корпоративных сайтов, интернет-каталогов,

интернет-магазинов, -  на популярных CMS-платформах, с уникальным

дизайном и с  шаблонным решением . А также комплекса услуг по

привлечению пользователей на Ваш интернет-ресурс: SEO-продвижение,

контекстная реклама, создание и размещение таргетинговой рекламы в

соцсетях, создание группы в соцсетях, размещение постов в ленте.

Ниже можно ознакомиться с примерами сайтов:http://mis-implants.by -  официальный импортер израильского завода зубных имплантов в Беларуси. 

Корпоративный сайт, с уникальным дизайном, разработанный в соответствии с

брендбуком представительства завода-изготовителя Израиля https://veritaslab.org/  - сеть медицинских лабораторий, специализация - анализ ДНК.

Разрабатывали не только сайт, но и внутреннюю систему учета,

интегрированную в админку сайта http://exceed.by/  - новое веяние в стоматологии. Сайт-визитка для официального представителя в РБ (шаблонное решение, нет сложных интеграций) https://worldbox.pl/  - классический e-commerce , проект с интегрированными платежными системами, личным кабинетом, корзиной и бонусной программой https://mushishop.pl/  - еще один e-commerce - проект.  Заказчик из Беларуси, продает в Польше работы белорусских ремесленников https://enter-invest.com/-  бизнес- колсалтинг и колсалтинговые услуги в Беларуси, корпоративный сайт, выполненный в соответствии с брендбуком компании