VasilevichV

Менеджер по работе с клиентами компании Orbos

Наша компания специализируется на предоставлении комплекса услуг по созданию сайтов: лендингов, корпоративных сайтов, интернет-каталогов,

интернет-магазинов, - на популярных CMS-платформах, с уникальным

дизайном и с шаблонным решением . А также комплекса услуг по

привлечению пользователей на Ваш интернет-ресурс: SEO-продвижение,

контекстная реклама, создание и размещение таргетинговой рекламы в

соцсетях, создание группы в соцсетях, размещение постов в ленте.

Ниже можно ознакомиться с примерами сайтов: http://mis-implants.by - официальный импортер израильского завода зубных имплантов в Беларуси.

Корпоративный сайт, с уникальным дизайном, разработанный в соответствии с

брендбуком представительства завода-изготовителя Израиля https://veritaslab.org/ - сеть медицинских лабораторий, специализация - анализ ДНК.

Разрабатывали не только сайт, но и внутреннюю систему учета,