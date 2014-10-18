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Василий
Vasili_II
Vasili_II
42 года
Россия
/
Орел
11 лет на
фриланс
-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
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Python/django разработчик в команде ee24.com
184 просмотра
Kvartira.tk
108 просмотров
Inkompas.ru
136 просмотров
Веб-программирование
нет отзывов
$14/час
от $300
от 7 дней
нет рейтинга
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