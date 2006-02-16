Мы делаем простые надежные сайты, от чистого html - до полноценных порталов с полным администрированием. Используем CMS Mambo, что позволяет иметь огромную функциональность, хорошую защищенность за небольшие деньги.

Особое внимание уделяется продвижению проектов в поисковых системах, все наши проекты по основным ключевым словам и фразам находятся в первой десятке яндекса. Используем только белые методы поисковой оптимизации.

Немного о себе: 27 лет, предприниматель, закончил ЮРГТУ(НПИ) по специальности инженер системотехник с красным дипломом в 2000 г., имею художественное образование. Работаю в области разработки web-сайтов 3 года.

В Ваших предложениях просьба указывать адрес компании и контактный телефон.

С уважением Васильев Виктор.