Фрилансер стаж работы больше 5-ти лет.
Профессионально занимаюсь фрилансом, пишу стихи, сказки, рассказы, романы, прозы. При выполнении заказа учитываю каждую мелочь и каждую вашу просьбу. После выполнения заказа вы гарантировано получите качественный продукт!!
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Портфолио
- Пример стихотворения о любви.111 просмотров
Стихи, Песни и Проза
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Сценарии
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Транскрибация
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