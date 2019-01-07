VasiliiLushin

Василий Люший VasiliiLushin

 
22 годаРоссия/Пермь
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Фрилансер стаж работы больше 5-ти лет.

Профессионально занимаюсь фрилансом, пишу стихи, сказки, рассказы, романы, прозы. При выполнении заказа учитываю каждую мелочь и каждую вашу просьбу. После выполнения заказа вы гарантировано получите качественный продукт!!

Портфолио
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $10
от 3 дней
нет рейтинга
Сценарии
нет отзывов
$5/час
от $15от 2 дней
нет рейтинга
Транскрибация
нет отзывов
$3/час
от $7
нет рейтинга