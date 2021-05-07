Vasilii_iilisaV

Рекрутер. Менеджер по подбору персонала. (Фриланс. Удаленная работа.)
Крупной федеральной компании срочно требуются менеджеры по подбору персонала (рекрутеры).
Задача:
- Поиск водителей в сервисы Яндекс Такси, Яндекс Доставка
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Работа по договору оказания услуг. Вакансия подразумевает работу с самозанятыми либо ИП либо Юр лицами (Если вы физ лицо и у вас еще не оформлена самозанятость, это нужно будет сделать в процессе оформления).
Обязанности:
- Ведение телефонных переговоров с кандидатами
- Ведение переписки с кандидатами
- Консультирование по наличию автомобилей и условий таксопарков по всей России.
- Приглашение кандидатов на собеседование
Что мы предлагаем:
- Многофункциональный Личный кабинет (Автоматизированная отчетность, Отслеживание кандидатов на всех стадиях, проверка кандидатов на дубли и т.д.)
- Свободный график работы.
- Сдельная оплата труда
- Заработок выше среднего
- Белый заработок (подтвержденный доход без проблем с налоговой)
- Карьерный рост
- Прозрачная система оплаты труда
- Работа из дома
- Личный наставник
Обратите внимание! Формируется команда. Количество мест ограниченно.
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