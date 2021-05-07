Vasilii_iilisaV

Фриланс Рекрутер. Менеджер по подбору персонала

Рекрутер. Менеджер по подбору персонала. (Фриланс. Удаленная работа.)

Крупной федеральной компании срочно требуются менеджеры по подбору персонала (рекрутеры).

Задача:

- Поиск водителей в сервисы Яндекс Такси, Яндекс Доставка

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Работа по договору оказания услуг. Вакансия подразумевает работу с самозанятыми либо ИП либо Юр лицами (Если вы физ лицо и у вас еще не оформлена самозанятость, это нужно будет сделать в процессе оформления).

Обязанности:

- Ведение телефонных переговоров с кандидатами

- Ведение переписки с кандидатами

- Консультирование по наличию автомобилей и условий таксопарков по всей России.

- Приглашение кандидатов на собеседование

Что мы предлагаем:

- Многофункциональный Личный кабинет (Автоматизированная отчетность, Отслеживание кандидатов на всех стадиях, проверка кандидатов на дубли и т.д.)

- Свободный график работы.

- Сдельная оплата труда

- Заработок выше среднего

- Белый заработок (подтвержденный доход без проблем с налоговой)

- Карьерный рост

- Прозрачная система оплаты труда

- Работа из дома

- Личный наставник

Обратите внимание! Формируется команда. Количество мест ограниченно.

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