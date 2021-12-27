VasiliyCreator

Графический дизайне который экономит ваше время.
СОЗДАЮ ЛИЦО ВАШЕГО БИЗНЕСА! Работаю в разных стилях! Огромное портфолио!
Занимаюсь созданием фирменного стиля(логотип, фирменный бланк, визитки), так же оформляю социальные сети (креативы, планирование лены и сторис в инстаграм). Оформление мой сетей веб баннеры, подписные, аватарки.
В НАШЕ ВРЕМЯ НА РЫНКЕ ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО КОМПАНИЙ ПРЕДЛАГАЮЩИХ СВОИ УСЛУГИ, КАК ЖЕ СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ВАШ БИЗНЕС СТАЛ УЗНАВАЕМЫМ И ПРИВЛЕКАЛ ВНИМАНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ?
Что как не логотип и стиль остаётся в нашей памяти? Судят по обложке, поэтому красивый и запоминающийся лого имеет огромное значение! Нахожу индивидуальный подход!
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