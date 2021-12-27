VasiliyCreator

Графический дизайне который экономит ваше время.

СОЗДАЮ ЛИЦО ВАШЕГО БИЗНЕСА! Работаю в разных стилях! Огромное портфолио!

Занимаюсь созданием фирменного стиля(логотип, фирменный бланк, визитки), так же оформляю социальные сети (креативы, планирование лены и сторис в инстаграм). Оформление мой сетей веб баннеры, подписные, аватарки.

В НАШЕ ВРЕМЯ НА РЫНКЕ ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО КОМПАНИЙ ПРЕДЛАГАЮЩИХ СВОИ УСЛУГИ, КАК ЖЕ СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ВАШ БИЗНЕС СТАЛ УЗНАВАЕМЫМ И ПРИВЛЕКАЛ ВНИМАНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ?

Что как не логотип и стиль остаётся в нашей памяти? Судят по обложке, поэтому красивый и запоминающийся лого имеет огромное значение! Нахожу индивидуальный подход!