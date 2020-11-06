VasiliyOvs

Василий VasiliyOvs

 
27 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
SMM специалист

Здравствуйте,  я специализируюсь исключительно на маркетинге в социальных сетях. 

Вот перечень моих услуг:

  • Разработка концепции аккаунтов (позиционирование, фирменный стиль).
  • Разработка креативной стратегии.
  • Анализ ЦА, сегментация и адаптация контента под каждый сегмент.
  • Контент-план для каждого из плейсментов (лента, сторис), написание текстов.
  • Сопровождение бренда в социальных сетях: ведение аккаунта, коммуникация с аудиторией, формирование лояльного комьюнити вокруг проекта.
  • Определение наиболее эффективных методов продвижения и каналов продаж.
  • Анализ контента конкурентов и адаптация контента исходя из результатов.
  • Делегирование фото- и видео съемки фотографу.
  • Организация конкурсов и создание вовлекающих интерактивов
  • Настройка и ведение рекламной кампании. Таргетированная реклама и промоакции.
  • Работа со статистикой.
  • Развитие новых каналов интернет-маркетинга.
  • Подготовка отчётности.