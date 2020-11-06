VasiliyOvs

SMM специалист
Здравствуйте, я специализируюсь исключительно на маркетинге в социальных сетях.
Вот перечень моих услуг:
- Разработка концепции аккаунтов (позиционирование, фирменный стиль).
- Разработка креативной стратегии.
- Анализ ЦА, сегментация и адаптация контента под каждый сегмент.
- Контент-план для каждого из плейсментов (лента, сторис), написание текстов.
- Сопровождение бренда в социальных сетях: ведение аккаунта, коммуникация с аудиторией, формирование лояльного комьюнити вокруг проекта.
- Определение наиболее эффективных методов продвижения и каналов продаж.
- Анализ контента конкурентов и адаптация контента исходя из результатов.
- Делегирование фото- и видео съемки фотографу.
- Организация конкурсов и создание вовлекающих интерактивов
- Настройка и ведение рекламной кампании. Таргетированная реклама и промоакции.
- Работа со статистикой.
- Развитие новых каналов интернет-маркетинга.
- Подготовка отчётности.