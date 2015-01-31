Vasiliy_Ka

Управляющий проектами

Управляющий Интернет Проектом, Руководитель Интернет-проекта

80 000 руб.

Управление проектами

Стартапы

Интернет

Занятость: полная занятость

График работы: полный день, гибкий график, удаленная работа

Образование

Высшее

2011Академия Системного познания В.К. Толкачева

Системное мышление, Прикладной системно-векторный психоанализ

2004Московский государственный университет пищевых производств, Москва

Процессы и аппараты, Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)

Английский — базовые знания

Опыт работы 11 лет 1 месяц

Январь 2012 — по настоящее время3 года 1 месяц

Собеседник-МедиаМосква, www.sobesednik.ru/

Информационные технологии, системная интеграция, интернет... Показать еще

менеджер по рекламе

* Привлечение рекламодателей на сайт

* Проведение переговоров по телефону, по переписке, при личной встрече

* Проведение презентации сайта коллективу РА

* Заключение договоров

* Документальное сопровождение

* Подключение на сайт таких систем как RTB, тизерных сетей, систем с технологией In Text и т.д.

* Поиск и внедрение новых инструментов монетизации трафика на сайте

* Техническая настройка рекламы на сайте посредством системы управления баннерами AdFox

* Организован стабильный приток денежных средств на сайт

Январь 2009 — Декабрь 20124 года

ЛассаМедМосква, www.lassamed.ru/

Промышленное оборудование, станки и комплектующие... Показать еще

Вебмастер

* Продвижение в поисковых системах Яндекс и Гугл

* Маркетинг

* Контекстная реклама

* Контент-менеджмент

* Управление сайтами на 1С- Битрикс и на UMI.CMS

* Редакция сайта

* Контроль и анализ статистики посредством Liveinternet, Google.Analitics, Яндекс.Метрика

* Привлечение программистов под решение точечных задач

* Отлажена схема привлечения целевого трафика на сайты компании

* Созданы дополнительные сайты под отдельные направления

* Обучены сотрудники компании по управлению процессами рекламы, продвижению в поисковых системах, управлению контентом на сайтах

Октябрь 2006 — Январь 20125 лет 4 месяца

МиртурМосква, mtprint.ru/

СМИ, маркетинг, реклама, PR, дизайн, продюсирование... Показать еще

Директор по развитию бизнеса

Типография ЗАО "Миртур"

* Организация и контроль процесса послепечатного производства

* Запуск всех производственных единиц с нуля

* Обучение коллектива навыкам полиграфического производства

* Переговоры с покупателями

* Заключение договоров

* Документальное сопровождение

* Создание и поддержка сайта типографии

* Реклама в сети Интернет

* Продвижение в поисковых системах Яндекс и Гугл

* Семейный бизнес требовал всестороннего применения себя в деле, включая производство и сбыт продукции.

* За первые два месяца работы, имея на начальном этапе только лишь оборудование по постпечатной обработке, вышли в ноль, то есть покрыли

всю затратную часть на аренду производственного помещения, офиса,

лизинг, амортизация.

* Дальше до укомплектовавшись печатной машиной, функционируя как типография полного цикла, благополучно функционировали ряд лет.

Январь 2004 — Сентябрь 20062 года 9 месяцев

КапнетМосква, www.rusadventures.ru/

Информационные технологии, системная интеграция, интернет... Показать еще

менеджер Проекта

* Портала активного туризма

* Будучи участвуя на этапе стартапа проекта, выполнял комплексный функционал

* Наполнение контентом, фотографиями, статьями

* Привлечение на сайт интересных спикеров, ярких путешественников, вдохновленных своим делом

* Ведение Рекламных Кампаний в Яндекс.директе

* Привлечение партнеров,

* Продажа рекламных услуг турагентам и туроператорам

* Заключение агентский договоров с туроператорами

* Обработка заявок на туры

* Проект успешно запущен в самостоятельное плавание, живет и здравствует.

Ключевые навыки

Коммуникабельность, умение расположить благоприятно к себе собеседника, аудиторию собеседников

Опыт публичных выступлений

Опыт выступления на радио и в теле эфирах

Навык быстрого погружения в темуНа этапе стартапа проекта умение находить наиболее оптимальные решения для быстрого запускаHTML (xhtml) CSS

CMS 1С- Битрикс, UMI.CMS, Wordpress, Drupal - опытный пользователь

SEO

Составлять/перефразировать статьи, набор текста "слепым десяти пальцевым" методом

Графические редакторы (Photoshop) - редактирование изображений, подготовка для WEBпространства

Система управления баннерами AdFox - опытный пользователь

Обо мне

Писатель, издал книгу «Я Гений: развиваю навык ОБЕрукости».

Автор проекта: Школа ОБЕрукости, ГАрмоничное развитие мозГА.

Периодически выступаю на телевидении и радио.

Наставник, преподаватель по основам системно-векторного психоанализа.