Vasiliy_Ka

Управляющий Интернет Проектом, Руководитель Интернет-проекта
80 000 руб.
- Управление проектами
- Стартапы
- Интернет
График работы: полный день, гибкий график, удаленная работа
Образование
Высшее
2011Академия Системного познания В.К. Толкачева
Системное мышление, Прикладной системно-векторный психоанализ
2004Московский государственный университет пищевых производств, Москва
Процессы и аппараты, Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)
Английский — базовые знания
Опыт работы 11 лет 1 месяц
Январь 2012 — по настоящее время3 года 1 месяц
Собеседник-МедиаМосква, www.sobesednik.ru/
Информационные технологии, системная интеграция, интернет... Показать еще
менеджер по рекламе
* Привлечение рекламодателей на сайт
* Проведение переговоров по телефону, по переписке, при личной встрече
* Проведение презентации сайта коллективу РА
* Заключение договоров
* Документальное сопровождение
* Подключение на сайт таких систем как RTB, тизерных сетей, систем с технологией In Text и т.д.
* Поиск и внедрение новых инструментов монетизации трафика на сайте
* Техническая настройка рекламы на сайте посредством системы управления баннерами AdFox
* Организован стабильный приток денежных средств на сайт
Январь 2009 — Декабрь 20124 года
ЛассаМедМосква, www.lassamed.ru/
Промышленное оборудование, станки и комплектующие... Показать еще
Вебмастер
* Продвижение в поисковых системах Яндекс и Гугл
* Маркетинг
* Контекстная реклама
* Контент-менеджмент
* Управление сайтами на 1С- Битрикс и на UMI.CMS
* Редакция сайта
* Контроль и анализ статистики посредством Liveinternet, Google.Analitics, Яндекс.Метрика
* Привлечение программистов под решение точечных задач
* Отлажена схема привлечения целевого трафика на сайты компании
* Созданы дополнительные сайты под отдельные направления
* Обучены сотрудники компании по управлению процессами рекламы, продвижению в поисковых системах, управлению контентом на сайтах
Октябрь 2006 — Январь 20125 лет 4 месяца
МиртурМосква, mtprint.ru/
СМИ, маркетинг, реклама, PR, дизайн, продюсирование... Показать еще
Директор по развитию бизнеса
Типография ЗАО "Миртур"
* Организация и контроль процесса послепечатного производства
* Запуск всех производственных единиц с нуля
* Обучение коллектива навыкам полиграфического производства
* Переговоры с покупателями
* Заключение договоров
* Документальное сопровождение
* Создание и поддержка сайта типографии
* Реклама в сети Интернет
* Продвижение в поисковых системах Яндекс и Гугл
* Семейный бизнес требовал всестороннего применения себя в деле, включая производство и сбыт продукции.
* За первые два месяца работы, имея на начальном этапе только лишь оборудование по постпечатной обработке, вышли в ноль, то есть покрыли
всю затратную часть на аренду производственного помещения, офиса,
лизинг, амортизация.
* Дальше до укомплектовавшись печатной машиной, функционируя как типография полного цикла, благополучно функционировали ряд лет.
Январь 2004 — Сентябрь 20062 года 9 месяцев
КапнетМосква, www.rusadventures.ru/
Информационные технологии, системная интеграция, интернет... Показать еще
менеджер Проекта
* Портала активного туризма
* Будучи участвуя на этапе стартапа проекта, выполнял комплексный функционал
* Наполнение контентом, фотографиями, статьями
* Привлечение на сайт интересных спикеров, ярких путешественников, вдохновленных своим делом
* Ведение Рекламных Кампаний в Яндекс.директе
* Привлечение партнеров,
* Продажа рекламных услуг турагентам и туроператорам
* Заключение агентский договоров с туроператорами
* Обработка заявок на туры
* Проект успешно запущен в самостоятельное плавание, живет и здравствует.
Ключевые навыки
Коммуникабельность, умение расположить благоприятно к себе собеседника, аудиторию собеседников
Опыт публичных выступлений
Опыт выступления на радио и в теле эфирах
Навык быстрого погружения в темуНа этапе стартапа проекта умение находить наиболее оптимальные решения для быстрого запускаHTML (xhtml) CSS
CMS 1С- Битрикс, UMI.CMS, Wordpress, Drupal - опытный пользователь
SEO
Составлять/перефразировать статьи, набор текста "слепым десяти пальцевым" методом
Графические редакторы (Photoshop) - редактирование изображений, подготовка для WEBпространства
Система управления баннерами AdFox - опытный пользователь
Обо мне
Писатель, издал книгу «Я Гений: развиваю навык ОБЕрукости».
Автор проекта: Школа ОБЕрукости, ГАрмоничное развитие мозГА.
Периодически выступаю на телевидении и радио.
Наставник, преподаватель по основам системно-векторного психоанализа.