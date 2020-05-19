Vasiliydudin

Василий Дудин Vasiliydudin

 
33 годаРоссия/Санкт-Петербург
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
UX-проектировщик

ОБО МНЕ

UX-специалист из Санкт-Петербурга, гик, адепт GTD и фанат проектирования. В отрасли с 2011 года, имею умения в смежных областях.

Есть своя команда, проектируем интерфейсы любой сложности. Проектируем веб-сервисы, порталы, интернет-магазины, мобильные приложения и другие цифровые штуки.

До 2016 работал в основном один, проектировал довольно крупное и сложное ПО, включая государственные сайты, SaaS и CRM.

УСЛУГИ

  • Проектирование программных продуктов
  • Авторский контроль
  • Юзабилити-тестирование
  • A/B тестирование
  • Создание документации (спецификации требований, ТЗ на разработку)
  • Бизнес-аналитика, сбор и формализация требований
  • Обучение и консультации
  • Визуальный дизайн
  • Разработка небольших сайтов
САЙТ БЮРО

https://vasiliy-dudin.com/