Vasiliydudin

UX-проектировщик

ОБО МНЕ

UX-специалист из Санкт-Петербурга, гик, адепт GTD и фанат проектирования. В отрасли с 2011 года, имею умения в смежных областях.

Есть своя команда, проектируем интерфейсы любой сложности. Проектируем веб-сервисы, порталы, интернет-магазины, мобильные приложения и другие цифровые штуки.

До 2016 работал в основном один, проектировал довольно крупное и сложное ПО, включая государственные сайты, SaaS и CRM.

УСЛУГИ

Проектирование программных продуктов

Авторский контроль

Юзабилити-тестирование

A/B тестирование

Создание документации (спецификации требований, ТЗ на разработку)

Бизнес-аналитика, сбор и формализация требований

Обучение и консультации

Визуальный дизайн

Разработка небольших сайтов

https://vasiliy-dudin.com/