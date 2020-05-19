Vasiliydudin

Василий Дудин VasiliydudinVasiliydudin
33 годаРоссия/Санкт-Петербург
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
UX-проектировщик
ОБО МНЕ
UX-специалист из Санкт-Петербурга, гик, адепт GTD и фанат проектирования. В отрасли с 2011 года, имею умения в смежных областях.
Есть своя команда, проектируем интерфейсы любой сложности. Проектируем веб-сервисы, порталы, интернет-магазины, мобильные приложения и другие цифровые штуки.
До 2016 работал в основном один, проектировал довольно крупное и сложное ПО, включая государственные сайты, SaaS и CRM.
УСЛУГИ
- Проектирование программных продуктов
- Авторский контроль
- Юзабилити-тестирование
- A/B тестирование
- Создание документации (спецификации требований, ТЗ на разработку)
- Бизнес-аналитика, сбор и формализация требований
- Обучение и консультации
- Визуальный дизайн
- Разработка небольших сайтов
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