Доброго дня!

Меня зовут Василий. Я занимаюсь набором текста, созданием презентаций и составлением таблиц Excel. Имею двухлетний опыт в данной сфере. Предлагаю Вам ознакомится с неполным перечнем оказываемых мною услуг:

• Выполнение дипломных, курсовых работ и рефератов.

• Составление таблиц Excel под определенные цели, задачи.

• Создание Презентаций

• Редактирование документов word, excel

• Написание текстов на определенные темы

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P.S Для более подробной информации пишите на профиль или ВА. Каждая сделка сопровождается, до полного исполнения. Все условия обговариваются перед выполнением. Оплата происходит на 50% выполнения работы. Во время исполнения предоставляю демо- просмотр.