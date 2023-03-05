Василий Vasily_21Vasily_21
21 годРоссия/Санкт-Петербург
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Доброго дня!
Меня зовут Василий. Я занимаюсь набором текста, созданием презентаций и составлением таблиц Excel. Имею двухлетний опыт в данной сфере. Предлагаю Вам ознакомится с неполным перечнем оказываемых мною услуг:
• Выполнение дипломных, курсовых работ и рефератов.
• Составление таблиц Excel под определенные цели, задачи.
• Создание Презентаций
• Редактирование документов word, excel
• Написание текстов на определенные темы
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P.S Для более подробной информации пишите на профиль или ВА. Каждая сделка сопровождается, до полного исполнения. Все условия обговариваются перед выполнением. Оплата происходит на 50% выполнения работы. Во время исполнения предоставляю демо- просмотр.
Я против войны в Украине!