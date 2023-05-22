Что я умею:
- создавать одностраничные и многостраничные сайты, рекламные баннеры;
- подбирать изображения, шрифты, цвета, иконки;
- обрабатывать фотографии;
- анализитовать конкурентов;
- работать с целевой аудиторией;
- проводить UX- аудит сайта, вносить предложений по улучшению юзабилити;
- разрабатывать прототипы и вайрфреймы.
Профессиональные навыки:
• работаю в программах Figma, Adobe Photoshop, Illustrator;
• разбираюсь в композиции, типографике, цветоведении;
• ориентируюсь в современных тенденциях в сфере UX/UI – дизайна;
• грамотная устная и письменная речь.
Личные качества:
• коммуникабельность: умение слушать и выяснять суть вопроса, умение предлагать и аргументировать свои решения;
• ответственный подход к выполнению рабочих обязанностей;
• умение воспринимать критику;
• логическое мышление;
• тактичность.
Контакты:
+375 25 7032439
Viber
Telegram @vaska_m