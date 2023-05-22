Vaska_m

Мария Vaska_m

 
28 летБеларусь/Гродно
2 года на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Web-дизайн, UX\UI-дизайн. Получаю удовольствие от процесса, работаю на результат

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Что я умею:

- создавать одностраничные и многостраничные сайты, рекламные баннеры;

- подбирать изображения, шрифты, цвета, иконки;

- обрабатывать фотографии;

- анализитовать конкурентов;

- работать с целевой аудиторией;

- проводить UX- аудит сайта, вносить предложений по улучшению юзабилити;

- разрабатывать прототипы и вайрфреймы.

Профессиональные навыки:

• работаю в программах Figma, Adobe Photoshop, Illustrator;

• разбираюсь в композиции, типографике, цветоведении;

• ориентируюсь в современных тенденциях в сфере UX/UI – дизайна;

• грамотная устная и письменная речь.

Личные качества:

• коммуникабельность: умение слушать и выяснять суть вопроса, умение предлагать и аргументировать свои решения;

• ответственный подход к выполнению рабочих обязанностей;

• умение воспринимать критику;

• логическое мышление;

• тактичность.

Контакты:

+375 25 7032439

Viber

Telegram @vaska_m

[email protected]

FigmaIllustratorPhotoshop