Web-дизайн, UX\UI-дизайн. Получаю удовольствие от процесса, работаю на результат ﻿ Что я умею: - создавать одностраничные и многостраничные сайты, рекламные баннеры; - подбирать изображения, шрифты, цвета, иконки; - обрабатывать фотографии; - анализитовать конкурентов; - работать с целевой аудиторией; - проводить UX- аудит сайта, вносить предложений по улучшению юзабилити; - разрабатывать прототипы и вайрфреймы. Профессиональные навыки: • работаю в программах Figma, Adobe Photoshop, Illustrator; • разбираюсь в композиции, типографике, цветоведении; • ориентируюсь в современных тенденциях в сфере UX/UI – дизайна; • грамотная устная и письменная речь. Личные качества: • коммуникабельность: умение слушать и выяснять суть вопроса, умение предлагать и аргументировать свои решения; • ответственный подход к выполнению рабочих обязанностей; • умение воспринимать критику; • логическое мышление; • тактичность. Контакты: +375 25 7032439 Viber Telegram @vaska_m [email protected] FigmaIllustratorPhotoshop

Я против войны в Украине !