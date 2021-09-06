VaskilAugust

Алиса из страны чудес:)

Привет. С тобой разговаривает Алиса из страны чудес. Я могу сделать твой мир таким же прекрасным, давая тебе больше времени на чудеса. Отдай мне свою работу и отдыхай. Она будет у тебя в срок в идеальном состоянии. Мои работы публикуются на разных платформах, самая популярная - Дзен. Я знаю очень много теории по разным направлениям - науке, IT-программировании, творчестве, психологии, спорта и прочие - любые, какие тебе нужны. Так что, сработаемся?