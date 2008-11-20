Vassilisa

Yulia Goldereva Vassilisa

 
50 летРоссия/Пермь
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад

Дизайнер-полиграфист. Занимаюсь разработкой макетов для рекламы и полиграфии.

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