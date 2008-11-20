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Yulia Goldereva
Vassilisa
Vassilisa
50 лет
Россия
/
Пермь
15 лет на
фриланс
-бирже
Была
15 лет назад
Дизайнер-полиграфист. Занимаюсь разработкой макетов для рекламы и полиграфии.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Обертка
106 просмотров
Визитка
110 просмотров
Штендер-пиво
627 просмотров
Штендер
123 просмотра
Визитка-маникюр
587 просмотров
Keramos
126 просмотров
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