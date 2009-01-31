Экстерьеры, интерьеры, автомобили, индустриальный дизайн

3d-графика (общий опыт 4 года) под системой 3ds max (low-poly, mid-poly, hi-poly, текстуринг, неперсонажная анимация, оптимизация, в данный момент повышаю квалификацию, изучая пакет maya. В совершенстве знаком с системой визуализации VRay. Имею профессиональные навыки NURBS-моделирования в среде Rhinoceros. Продвинутый пользователь Photoshop, AutoCAD. Имею начальные знания ZBrush.

Я стремлюсь к профессиональному росту и легко обучаем. Имею опыт работы в команде, над сложными объемными проектами.

Проживаю в Москве, получаю высшее образование по специальности графический телевизионный и кинодизайн (вечерний факультет). Рисую от руки.