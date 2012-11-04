Василиса Грудцына Vasy_LisaVasy_Lisa
36 летРоссия/Зеленоград
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
УСЛУГИ:
- Переводы с английского языка на русский (художественные и технические)
- Переводы с русского языка на английский
- Рерайтинг
- Расшифровка аудио и видео материалов
- Набор текстов с печатных и рукописных источников
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
* В результате сотрудничества со мной вы всегда получаете качественный результат. Если конечный результат вас чем-то не устраивает, текст дорабатывается до тех пор, пока не будет соответствовать всем предъявленным требованиям.
* При рерайтинге тексты проверяются на уникальность через программы Адвего и ЕТХТ.
* Срочная работа оплачивается в двойном размере
Работаю по предоплате или оплате по частям
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