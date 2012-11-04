УСЛУГИ:

- Переводы с английского языка на русский (художественные и технические)

- Переводы с русского языка на английский

- Рерайтинг

- Расшифровка аудио и видео материалов

- Набор текстов с печатных и рукописных источников

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

* В результате сотрудничества со мной вы всегда получаете качественный результат. Если конечный результат вас чем-то не устраивает, текст дорабатывается до тех пор, пока не будет соответствовать всем предъявленным требованиям.

* При рерайтинге тексты проверяются на уникальность через программы Адвего и ЕТХТ.

* Срочная работа оплачивается в двойном размере

Работаю по предоплате или оплате по частям