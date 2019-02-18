Vasyl-Potapenko

Диджитал маркетолог / Сайт с нуля / Seo оптимизация / Google реклама
Диджитал маркетолог для маленького и среднего бизнеса:
- создание сайта с нуля на сайтах платформах-конструкторах: Wix, Tilda, Shopify, Squarespace;
- базовая SEO-оптимизация сайта и создание сайта сразу с SEO-настройками;
- настройка и поддержка рекламы в Google и в Yandex;
- помощт с SMM, реклама в Instagram, Facebook;
- создание айдентики, единого дизайна, логотипа (при необходимости есть возможность подключения к работе дизайнера).
Мои кейсы:
Цена за работу оговаривается индивидуально. Все зависит от объемов работы.
Пишите на почту или в телеграмм:
https://t.me/vasiliy_potapenko