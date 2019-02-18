Vasyl-Potapenko

Диджитал маркетолог / Сайт с нуля / Seo оптимизация / Google реклама

Диджитал маркетолог для маленького и среднего бизнеса:

- создание сайта с нуля на сайтах платформах-конструкторах: Wix, Tilda, Shopify, Squarespace;

- базовая SEO-оптимизация сайта и создание сайта сразу с SEO-настройками;

- настройка и поддержка рекламы в Google и в Yandex;

- помощт с SMM, реклама в Instagram, Facebook;

- создание айдентики, единого дизайна, логотипа (при необходимости есть возможность подключения к работе дизайнера).

Мои кейсы:

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Цена за работу оговаривается индивидуально. Все зависит от объемов работы.

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https://t.me/vasiliy_potapenko

[email protected]