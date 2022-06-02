Всім привіт! Я займаюсь розробкою банерів та 2D анімації
НАПРИКЛАД - Анімаційна мульт-пародія на фільм "Людина - Павук: додому шляху нема"
також (інфографіка, мультиплікація, динамічні банери), чи дизайном сайтів, логотипів, 2D персонажів для ігор... Чудово знаю програми:
Photoshop та Animate...
Програмуванням на жаль не займаюсь...
На цьому сайті я вже мав акаунт- AntoniBliz та входив в Top: 10 розробників банерів, але довго не використовував сайт, тому він зараз не активний, сподіваюсь налагодити співпрацю з новими клієнтами вже з цього акаунта...
Портфолио
- Мульт-пародія "Людина-павук: Додому шляху нема"38 просмотров
- Комплект банерів JPG8 просмотров
- Banners 600x60012 просмотров
- Флаєри8 просмотров
- Illustration "wrestling fan"6 просмотров
- BMW JPG6 просмотров
- "VisitAlps"5 просмотров
- "4Club" Banners JPG6 просмотров
- Gif-wmrtraf 36 просмотров
- Gif-wmrtraf 26 просмотров
- Game Pack11 просмотров
- Wrestlers Illustrations14 просмотров