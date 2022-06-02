Всім привіт! Я займаюсь розробкою банерів та 2D анімації

НАПРИКЛАД - Анімаційна мульт-пародія на фільм "Людина - Павук: додому шляху нема"

також (інфографіка, мультиплікація, динамічні банери), чи дизайном сайтів, логотипів, 2D персонажів для ігор... Чудово знаю програми:

Photoshop та Animate...

Програмуванням на жаль не займаюсь...

На цьому сайті я вже мав акаунт- AntoniBliz та входив в Top: 10 розробників банерів, але довго не використовував сайт, тому він зараз не активний, сподіваюсь налагодити співпрацю з новими клієнтами вже з цього акаунта...