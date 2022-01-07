VasylNecrashuk

Дизайн интерьеров и экстерьеров, работа на всех этапах, проекты любой сложности

Привет! В сфере архитектуры и дизайна я уже более 7 лет, за свою относительно долгую практику занимался многими объектами. Мои работы вы можете увидеть здесь: https://www.behance.net/vasyanekrafad2 .

В архитектурном плане я работаю на всех этапах производства, готов придумать концепцию, разработать эскизный и рабочий проект. Могу создать дизайн для вашего объекта, квартиры, дома сделав его максимально практичным и удобным лично для вас. Так же могу создать модели которые вы запросите.

Работаю в следующих программах:

- Previt

- ArchiCAD

- 3Dmax

Работу выполняю качественно и в срок.