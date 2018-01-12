Графический дизайнер

Наружная реклама – один из наиболее важных видов современной рекламы, напрямую «говорящий» с аудиторией. Я создаю дизайн данного вида рекламы уже много лет, работая с самими разными заказчиками по всему СНГ. Я приложу все усилия для того, чтобы Ваша реклама не только обрела прекрасный внешний вид, но и помогла донести Вашей аудитории то, что необходимо Вам.

Я являюсь штатным графическим дизайнером 36on.ru, самого крупного информационного портала в городе Воронеже. Мои работы украшали и продолжают украшать улицы города Воронежа, освещая самые разные общегородские мероприятия. Среди которых, ежегодный «Фестиваль национальной кухни», знаменитый парк динозавров «Юркин Парк», а так же регулярные гастрольные выступления популярных артистов, и многое другое.

Работая в сотрудничестве с «Агентством инноваций и развития экономических и социальных проектов» получил огромный опыт в работе с инфографической аналитикой.