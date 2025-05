Я начинающий в этом деле, надеюсь научиться чему-то новому

Мне 15 лет ,сюда я пришёл по причине научиться чему-то новому занимаюсь в основном фотошопом так как раньше занимался превью для видео ,надеюсь быть полезным.

I'm 15 years old, I came here to learn something new, I mainly do photoshop because I used to preview for videos, I hope to be usefulю