Дополнительная информация для тех, кто ищет рейтинги и долгосрочную регистрацию:

мой опыт работы гораздо больше, чем любая необходимая регистрация, пока люди набивают рейтинги, я набивал опыт, знания, навыки, преподавал соответствующее и работал. От заказчика не требую ни рейтингов, ни рангов. Отвечаю всем заказчикам, но работаю выборочно, по адекватным и понятным причинам.

По условиям работы и сотрудничества:

– каждый отдельный проект обсуждаем отдельно;

- если есть необходимость работать по бюджету, то работаем по бюджету.

- если проект вам действительно нужен, тогда будем работать очень основательно.

- от заказчика необходима отдача, нельзя сливать все на дизайнера с надеждой, что он сам догадается о том, чего вам нужно.

- работаю по предоплате исключительно.

- работаю с адекватными людьми, которые не используют в тексте знаки препинания и "скобочки" как эмоциональные позывы.

- поддерживаю проекты после их закрытия.

- приветствуется встречи с клиентами, если такое возможно и суть проекта нуждается в данном.

- да, я заключаю письменные договоры при необходимости. Работаю по белому, работаю быстро, работаю хорошо.

– требую от заказчика участия в проекте, материалы и нервы, если оно того стоит.

– если вы не готовы оплачивать необходимую вам продукцию, просьба не обращаться.

В качестве оплаты принимаю банковские переводы, наличные и некоторые интернет переводы, оговариваем отдельно и лично с каждым заказчиком.