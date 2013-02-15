Дополнительная информация для тех, кто ищет рейтинги и долгосрочную регистрацию:
мой опыт работы гораздо больше, чем любая необходимая регистрация, пока люди набивают рейтинги, я набивал опыт, знания, навыки, преподавал соответствующее и работал. От заказчика не требую ни рейтингов, ни рангов. Отвечаю всем заказчикам, но работаю выборочно, по адекватным и понятным причинам.
По условиям работы и сотрудничества:
– каждый отдельный проект обсуждаем отдельно;
- если есть необходимость работать по бюджету, то работаем по бюджету.
- если проект вам действительно нужен, тогда будем работать очень основательно.
- от заказчика необходима отдача, нельзя сливать все на дизайнера с надеждой, что он сам догадается о том, чего вам нужно.
- работаю по предоплате исключительно.
- работаю с адекватными людьми, которые не используют в тексте знаки препинания и "скобочки" как эмоциональные позывы.
- поддерживаю проекты после их закрытия.
- приветствуется встречи с клиентами, если такое возможно и суть проекта нуждается в данном.
- да, я заключаю письменные договоры при необходимости. Работаю по белому, работаю быстро, работаю хорошо.
– требую от заказчика участия в проекте, материалы и нервы, если оно того стоит.
– если вы не готовы оплачивать необходимую вам продукцию, просьба не обращаться.
В качестве оплаты принимаю банковские переводы, наличные и некоторые интернет переводы, оговариваем отдельно и лично с каждым заказчиком.
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