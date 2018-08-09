✔ В сфере дизайна и рекламы более 8 лет✔ Красиво упакую ваш бизнес ✔ Разработал первый в городе ГИД по Уфе ✔ Знаю секреты
ОПЫТ РАБОТЫ с крупнейшими организациями г. Уфы:
- Сбербанк
- Газпром
- Театр оперы и балета
- Концертный зал "Башкортостан"
- Башкирская государственная филармония
- Нефтяные, Транспортные, Юридические, Консалтинговые, Стекольные и многие другие.
Профессиональные навыки:
- Логотип, Фирменный стиль, Брендбук
- Макеты любой сложности
- Верстка
- Полиграфия
- Визитки, флаеры, листовки, и т.д.
- Web Design
- Разработка дизайна сайта (интернет-магазина/landing page/посадочной страницы/продающего сайта)
- Настройка контекстной рекламы Яндекс Директ / Google Adwords
- SMM маркетинг
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Портфолио
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