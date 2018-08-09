✔ В сфере дизайна и рекламы более 8 лет✔ Красиво упакую ваш бизнес ✔ Разработал первый в городе ГИД по Уфе ✔ Знаю секреты

ОПЫТ РАБОТЫ с крупнейшими организациями г. Уфы:

- Сбербанк

- Газпром

- Театр оперы и балета

- Концертный зал "Башкортостан"

- Башкирская государственная филармония

- Нефтяные, Транспортные, Юридические, Консалтинговые, Стекольные и многие другие.

Профессиональные навыки:

- Логотип, Фирменный стиль, Брендбук

- Макеты любой сложности

- Верстка

- Полиграфия

- Визитки, флаеры, листовки, и т.д.

- Web Design

- Разработка дизайна сайта (интернет-магазина/landing page/посадочной страницы/продающего сайта)

- Настройка контекстной рекламы Яндекс Директ / Google Adwords

- SMM маркетинг